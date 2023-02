Hardleerse chauffeur negeert rijverbod en wordt opnieuw gearresteerd

Volleybal Liga A Luna Van Peer (Brabo Antwerpen): “Onze ploeg zet elk jaar een stapje vooruit”

Interfreight Brabo Antwerpen startte met dominante aanvalscijfers van bijna zestig procent tegen VDK Gent. Na de openingsset, die overtuigend gewonnen werd van de Gentse bekerfinalisten, vielen de Antwerp Ladies helemaal stil. De receptiekwaliteit verdween en het rendement in aanval ging daardoor mee de dieperik in. Het was nochtans veelbelovend begonnen, met voor het eerst Sarah Cools en Famke Boonstra in de basis bij Antwerpen.