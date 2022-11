Hardleerse bestuurder heeft al 17 jaar een levenslang rijverbod

Antwerpen “Ik dacht eerst dat ze stripver­haal over Boerento­ren hadden gemaakt”: oud-burgemees­ter Bob Cools noemt plannen ‘pretenti­eus en agressief’

“Dat plan voor de Boerentoren is pretentieus en agressief.” Voormalig burgemeester Bob Cools (Vooruit), die ooit de eerste schepen van Stedenbouw was in Antwerpen, is niet gelukkig met wat hij onder ogen kreeg. “Als die architect nu nog met glas had gewerkt voor de zijbouw aan de richting van de Eiermarkt, had ik dat prima gevonden. Maar nu verbergt hij de toren met veel glitter.”

18:05