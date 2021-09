Harde beelden tonen hoe Antwerpse drugsmaffia ‘Choco’ en twee handlangers mishandelt omdat ze lading cocaïne laten schieten

Berchem Fietsostra­de langs Saffier­straat krijgt vorm

28 september Helemaal van het Ringfietspad in Antwerpen tot aan het station van Lier kunnen fietsen: dat is de bedoeling van de fietsostrade F11. In Boechout en Lier is al een groot deel van de F11 befietsbaar, in Antwerpen is men nog bezig met de aanleg ervan. Het voorontwerp van het deel van de Saffierstraat in Berchem tot aan de Vosstraat in Deurne is nu goedgekeurd en kan (na de goedkeuring van het plan door stad Mortsel) samen met de buurt verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp. Als alles vlot loopt, kunnen de werken starten in 2023.