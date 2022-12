Halfuur filerijden op Antwerpse Ring richting Nederland: middenrijstrook versperd in Berchem

Antwerpen IN BEELD. Marokkaan­se gemeen­schap viert feest in Antwerpen: “We hebben geschiede­nis geschreven”

In Antwerpen is het groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal. Daarmee is het de eerste Afrikaanse landenploeg ooit die doordringt tot een halve finale. Grote groepen euforische mensen kwamen op straat met muziek, vlaggen en toeters!

10 december