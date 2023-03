Halfuur file op de Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Merksem

Mogelijke aanslag verijdeld in Borgerhout: vijf verdachten opgepakt en explosief gevonden

De politie van Antwerpen heeft vrijdagnacht enkele verdachten gearresteerd die mogelijk van plan waren om een aanslag te plegen in de omgeving van de Statielei in Borgerhout. Daar werd ook een explosief ontdekt. Opvallend is dat de verdachte is opgepakt door enkele burgers. Ook die personen zijn opgepakt. “Ieders rol wordt in deze verder onderzocht”, zegt Willem Migom van de politie Antwerpen.