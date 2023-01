Halfuur file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Deurne

HERENT RECONSTRUC­TIE. Myriam (63) kreeg levenslang omdat ze haar moeder doodfolter­de voor het geld: “Slachtof­fer woog nog 35 kilogram”

Aan haar bed geketend, tape op de mond en broodkorsten rectaal opgestoken. Luciana Vandenbroeck (80) onderging in haar laatste levensdagen een ware lijdensweg. Feiten nota bene gepleegd door haar bloedeigen dochter en haar schoonzoon. Myriam Werbrouck (63) aasde in de zomer van 2012 op de erfenis van haar moeder. Ze schakelde zelfs haar ex Freddy Eyletten (58) in om de klus te helpen klaren. Een reconstructie.

