Halfuur file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Deurne: twee rijstroken versperd

Woning van beruchte familie voor de achtste keer geviseerd met explosie­ven, ook in Merksem ontplof­fing aan voordeur

In de Deken de Winterstraat in Berchem is in de nacht van maandag op dinsdag - voor de achtste keer - een woning van de beruchte familie E.H. geviseerd. De ontploffing was rond 1.20 uur ‘s nachts en beschadigde de voordeur. Niemand raakte gewond, maar alles wijst op een aanslag in het drugsmilieu. Ook in Merksem was er op ongeveer hetzelfde moment een ontploffing aan een andere voordeur.

3 januari