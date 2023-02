Half uur file op E19 richting Antwerpen door stilstaand voertuig

Voetbal eerste nationale Rupel Boom bekoopt zwakke eerste helft en rode kaart met 2-0 nederlaag tegen Jong Charleroi: “Dit wordt storend”

Na een sterke prestatie tegen Knokke gaf Rupel Boom-coach Kevin Nicaise vrijdagavond het vertrouwen aan dezelfde elf op bezoek bij Jong Charleroi, maar het resultaat tussen de lijnen was geenszins vergelijkbaar. In een dramatische eerste helft gaven de bezoekers op geen enkel vlak thuis en de goede intenties na de rust werden al vroeg de kop in gedrukt na de uitsluiting van Medelinskas. De uiteindelijke 2-0 nederlaag duwt de Boomkes zo nog wat dieper in sportieve moeilijkheden, want als Hoogstraten of Ninove er straks in slaagt om een driepunter te pakken, komen ze weer op een rechtstreekse degradatieplaats terecht.

12 februari