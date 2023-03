Half uur file op E17 richting Antwerpen vanaf Parking Kruibeke

LEVENSVER­HAAL. Viera ‘Milouda’ Sagers (93) overleden, de vrouw die eerste generatie gastarbei­ders hielp vanuit haar platenwin­kel­tje op Turnhoutse­baan

Viera ‘Milouda’ Sagers is zaterdag overleden. Dat meldt de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout. Milouda had in de jaren zestig een platenwinkeltje op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, van waaruit ze de eerste generatie gastarbeiders in Antwerpen hielp. Ze maakte hun wegwijs in paperassen, hield waardevolle bezittingen veilig in bewaring en hielp zelfs mensen zonder papieren richting een beter leven. “Ze heeft onze grootouders met zoveel warmte ontvangen, ze is een icoon voor immigratie in België.”