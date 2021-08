Hageland levert eerste Belgische wijn ooit op kaart van beste restaurant ter wereld: “Binnenkort worden we niet meer over het hoofd gezien als wijnland”

Tielt-WingeSinds kort prijkt een stukje Hageland op de menukaart van Spaans sterrenrestaurant El Celler de Can Roca. De verantwoordelijke hiervoor bevindt zich echter in onze meest noordelijke provincie. Wijnbouwer Patrick Nijs (52) uit Antwerpen maakt maar al te graag de oversteek naar de Houwaartseberg in Tielt-Winge waar hij in wijngaard Steenkuyl een unieke blend van druiven teelt. Samen vormen ze de basis voor Kontreir, een rode wijn die alsmaar hogere toppen scheert. “We moeten de Hagelandse identiteit en kwaliteit meer uitspelen, ook over de landsgrenzen heen”, meent Nijs.