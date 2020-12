Gynaecoloog verwacht volgend jaar 400 tot 500 extra baby’s in grootste materniteit door lockdowns: “De wachtzalen zitten vol met dikke buikjes”

De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1960 worden doorgaans aangeduid als de generatie van ‘babyboomers’. Zij waren tenslotte verantwoordelijk voor een enorme geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Een babyboom van die omvang is misschien niet voor morgen, maar volgens dokter Johan Van Wiemeersch van het GZA Sint-Augustinus mogen we ons het komende jaar toch verwachten aan enkele honderden extra baby’s. De voornaamste reden: de lockdowns van 2020.

In zijn functie als woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie schat Van Wiemeersch dat de materniteitsafdeling van het Sint-Augustinus het komende jaar zo’n 400 tot 500 extra bevallingen gaat zien bovenop de normale agenda. “Die bevallingen zullen vespreid over het hele jaar plaatsvinden en de meeste zijn nu lopende,” legt hij uit. “We kunnen zulke booms doorgaans niet terugvoeren naar een exacte periode, maar dat cijfer van 400 tot 500 is een prognose op basis van de zwangerschapsdossiers die nu bezig zijn.”

Quote We hebben in het recente verleden economi­sche crises gehad, een ter­reurdrei­ging die lang heeft geduurd, etc. Dat had allemaal geen weerslag op de zwanger­schaps­cij­fers Dokter Johan Van Wiemeersch van het GZA Sint-Augustinus

Met tweede of derde kind misschien eerder naar huis

“We zijn in eerste instantie wat voorzichtig geweest om deze informatie de wereld in te sturen, omdat crisisperiodes niet altijd tot toenames van geboortes leiden,” gaat hij verder. “We hebben in het recente verleden economische crises gehad, een terreurdreiging die lang heeft geduurd en over het algemeen periodes van onzekerheid voor veel mensen. Dat had allemaal geen weerslag op de zwangerschapscijfers. Maar deze keer hebben we een crisis met een lockdown erbij. Normaliter moeten mensen tijdens een crisis niet binnen blijven. We vermoeden sterk dat dat effect nu wel meespeelt.”

De prognose die Van Wiemeersch maakt, heeft vooral betrekking op de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Of de tweede lockdown een gelijkaardig effect zal hebben, is volgens hem moeilijker te zeggen. “Vooral de cijfers van 2021 zullen de trends die voortkomen uit de verschillende lockdowns goed kunnen weergeven. De cijfers van 2020, die normaal begin januari bekend zullen worden gemaakt, zullen minder spectaculair zijn. Die 400 tot 500 bevallingen extra zijn een prognose.”

Volgens Van Wiemeersch is de materniteitsafdeling in ieder geval klaar voor de grote toestroom aan toekomstige moeders. “We zullen maatregelen moeten treffen, personeelsaanpassingen moeten doorvoeren en de bezettingen moeten opdrijven, maar ik denk dat we er wel klaar voor zijn,” zegt hij opgewekt. “Het voornaamste verschil zal zijn dat vrouwen die bevallen van hun tweede of derde kind, en die het dus al wat gewend zijn, eerder naar huis zullen moeten. Maar we kijken er zeker niet tegenop. Mijn collega’s verwoordden het onlangs nog erg mooi: “De wachtzaal zit vol met dikke buikjes.”