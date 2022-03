Gunter U. (37) bekent na ruim een jaar plots de moord op juf Mieke: “Het was een stille, diepchristelijke ex-leerling”

Vrouwenvolleybal Liga A Caitlin Van de Perre (Antwerpen): “De hoogte en de kracht van de Asterix-aanval­sters konden we niet altijd afremmen”

Een paar weken geleden leed Interfreight Brabo Antwerpen in de sporthal van Beveren een zware nederlaag tegen Asterix Avo. Met setstanden 25-12, 25-22 en 25-13 mag er gerust beweerd worden dat de Antwerpse ploeg door het Beverse topteam overklast werden. Zaterdag werd de terugwedstrijd gespeeld in de eigen Arena. Het is bemoedigend om vast te stellen dat de Antwerp Ladies zich flink verweerden. Zelfs met setwinst in de tweede set.

13 maart