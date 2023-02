Gruwelijke vergissing: drugsmaffia ontvoert onschuldige buurman, die pas na flinke marteling weer wordt vrijgelaten

Antwerpen dEUS headliner (en curator) op Live is Li­ve-festival op Antwerpse Linkeroe­ver

De Antwerpse rockband dEUS is de afsluiter van Live is Live, het muziekfestival dat op zondag 25 juni aan de Middenvijver op Linkeroever plaatsvindt. Opvallend daarbij: de band rond Tom Barman stelt zelf de line-up van die dag mee samen. Eerder waren The War on Drugs en Balthazar al aangekondigd.

