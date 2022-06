Grote steekvlam op Leopold De Waelplaats na gaslek: twee arbeiders gewond

De brandweer stelde een perimeter in van honderd meter om de omgeving veilig te stellen. “Een gaslek is technisch gezien veiliger als het brandt, want dan is het gas zichtbaar en wordt het bovendien onmiddellijk verbrand. Anders kan er een gaswolk ontstaan. Gelukkig hadden we het vuur tegen 10.40 uur onder controle en slaagde Fluvius er snel in om het lek te dichten.”