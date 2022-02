Groot drugsproces van start: “Frank De Tank speelde open kaart bij politie, dat verdient strafvermindering”

Antwerpen Autodelen in Antwerpen door het dak: van 3.000 naar 40.000 gebruikers in vijf jaar

De jongste vijf jaar is het aantal gebruikers van deelauto’s in Antwerpen fors gestegen. In januari 2017 lag het aantal actieve gebruikers van deelauto’s op 3.294, in januari van dit jaar op 40.681, meer dan 12 keer zoveel.

8 februari