Groepje cafékennissen krijgen vier ton cocaïne toevertrouwd; straffen tot 7 jaar geëist

Het openbaar ministerie heeft donderdag celstraffen tot zeven jaar en boetes tot 40.000 euro gevorderd tegen elf beklaagden die betrokken waren bij een poging om vier ton cocaïne in te voeren via de haven van Antwerpen. De drugs waren echter al onderschept in Nederland. Toen de container naar een loods in Essen werd gebracht, kwam de politie tussen.

In de haven van Rotterdam werd op 30 december 2021 een partij van 4.180 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen en in de dakconstructie van de container, die afkomstig was uit Ecuador. De partij had een straatwaarde van ruim 200 miljoen euro. De cocaïne werd uit de container gehaald en vernietigd. De container werd vervolgens doorgestuurd naar de haven van Antwerpen, wat zijn eindbestemming was.

Hij werd daar op 3 januari 2022 afgehaald door een vrachtwagen. Speurders van de federale politie van Antwerpen volgden de container naar een loods in Essen. Ze vielen er binnen en konden zes mannen arresteren. Zij waren de dozen, waarvan ze dachten dat er cocaïne in zat, aan het vervangen door dozen met bananen, zodat de importeur geen argwaan zou krijgen. Ook de vrachtwagenchauffeur, die buiten aan de loods stond te wachten tot de wissel voltooid was, werd mee in de boeien geslagen.

“Op terras leren kennen”

Guy D. coördineerde volgens de procureur de voorbereidingen via zijn manusje-van-alles Sukyo J. Die laatste zorgde onder meer voor de loods, huurde een palletwagen, regelde een koelwagen voor de vervangbananen en bracht de uithalers naar de loods. Mohamed B. stond in contact met een van de onbekend gebleven opdrachtgevers en was zijn ogen en oren in de loods. Voor deze drie beklaagden vorderde de procureur zeven jaar cel.

Verschillende verdachten hadden elkaar toevallig leren kennen. “Ik zat op een terras op de De Keyserlei en iemand vroeg of ik een paar duizend euro wilde bijverdienen voor een paar uur werk”, vertelde een verdachte. Zijn uitleg kregen de speurders ook van andere verdachten te horen. Wat de procureur de opmerking ontlokte dat het bijzonder ongeloofwaardig is dat een drugsbende een kostbare lading van 4 ton zomaar aan een stel cafégangers zou toevertrouwen.

Bilal B. had een transportfirma die een week voor de feiten actief was geworden. Hij had vrachtwagenchauffeur Magomed K. gevraagd om de container op te halen. Didier S. was de planner van de firma die Bilal B. had ingeschakeld voor het transport. Voor hen werd vijf jaar cel geëist. De overige beklaagden waren ingeschakeld om de bananendozen te verwisselen in de loods of hadden hand- en spandiensten geleverd. Voor hen werd drie tot vijf jaar cel gevorderd.

De meeste beklaagden bekenden de feiten, al minimaliseerden sommigen hun rol of verklaarden ze onder druk te zijn gezet. De zaak wordt vrijdag nog verder gepleit.

