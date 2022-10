Groen verontwaardigd over halvering trams tussen station Berchem en Eksterlaar: “Zoveelste afbouw openbaar vervoer”

Antwerpen/Borgerhout/Berchem/DeurneDe Lijn had op een infovergadering over de nieuwe keerlus Boekenberglei – Drakenhoflaan – Gitschotellei slecht nieuws. De keerlus Eksterlaar in Deurne-Zuid zal in de loop van dit najaar definitief worden afgesloten. De sporen verkeren in te slechte staat. “Dat betekent een halvering van de dienstverlening tussen het station van Berchem en Eksterlaar”, zegt een verontwaardigde Marij Preneel (Groen), districtsburgemeester van Borgerhout.

“Vorige week zat ik nog in de Vervoerregioraad waar dit soort kwesties aan bod horen te komen. Er is echter met geen woord over gerept”, stelt Preneel. “Het nieuwe tramplan voor Antwerpen zou ‘on hold’ worden gezet, maar intussen is men de dienstverlening helemaal aan het afbouwen. De tramreiziger wordt in de steek gelaten.”

“Overvolle trams”

Concreet kort De Lijn tram 4 in tot het station van Berchem en trekt ze tram 9 door naar Silsburg (Deurne). Preneel: “De verbinding Eksterlaar-Berchem zit al vaak overvol. De ingreep van De Lijn betekent ook een extra overstap voor iedereen die vanuit Deurne-Zuid richting Nationale Bank in Antwerpen wil. Kortom: de zoveelste afbouw van openbaar vervoer in deze buurt. Eerst is tram 11 ingekort, later werd bus 31 geschrapt.”

“Geen geld voor sporen”

Zowel de Vlaamse regering als de stad krijgen ervan langs. Preneel: “Dit gebeurt allemaal omdat Vlaanderen te weinig centen uittrekt om de tramsporen te onderhouden en omdat de stad het onzalige plan heeft voor een peperdure keerlus aan de Boekenberglei. Dit ruikt naar schuldig verzuim.”

Groen Antwerpen is op zijn website gestart met een petitie.

De Lijn laat weten dat ze volgende week meer details over de keerlus Eksterlaar zal geven. “Maar het is de bedoeling om ze buiten gebruik te stellen in de loop van dit najaar”, klinkt het.

