Groen maakt brandhout van nieuwe Antwerpse bouwcode: “Juridisch drijfzand waarbij projectontwikkelaars vrij spel krijgen”

Ensor (23) krijgt schadever­goe­ding van ruim 10.000 euro na agressieve aanval op carnavals­par­ty: “Maar geen sprake van ongewenste aanrakin­gen van zus”

Ensor Praczijk (23) werd in februari 2020 op een carnavalsfeest in café ‘Den Bazaar’ slachtoffer van ‘buitensporig en driest’ geweld. Twee dertigers zijn daarvoor veroordeeld en moeten de twintiger nu een stevige schadevergoeding betalen. Maar dat de vechtpartij ontstond omdat Ensor zijn zus wilde verdedigingen tegen ongewenste aanrakingen, zoals hij zelf had aangehaald, gelooft de strafrechtbank niet.