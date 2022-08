Groeiende trend zet zich door: ruim 35 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven tijdens eerste jaarhelft

Hoboken Nieuw geweld in criminele milieu: man raakt zwaarge­wond bij schietpar­tij in Hoboken

In het Antwerpse district Hoboken is dinsdagavond een 27-jarige Abdelhalim L. ernstig gewond geraakt bij een schietpartij aan de Lageweg. De man werd aan zijn voordeur neergeschoten door een onbekende. Hij kreeg een kogel in het bovenbeen en is zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Er is intussen een onderzoeksrechter gevorderd.

