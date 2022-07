Gratis workshops hartmassage en gebruik van AED-toestel

Antwerpen Gevangenis­be­wa­ker die gedetineer­den hasj bezorgde krijgt twee jaar cel: “Hij gaf hen een rol toiletpa­pier, terwijl ze er nog 8 hadden liggen.”

De Antwerpse rechtbank heeft donderdagochtend een voormalige bewaker van de gevangenis in de Begijnenstraat veroordeeld tot twee jaar cel. De bewuste man had twee jaar geleden een pakje hasj bezorgd aan twee gedetineerden, dat hij verstopt had in een rol toiletpapier. Eén van de twee gedetineerden bleek een bekend gezicht te zijn: Dimitri Gorris, die vorig jaar een assisenveroordeling van 20 jaar opliep voor de moord op Bart Teichmann.

