Gratis naar Vengaboys en Atomic Kitten? “Als Overlegcomité niks doet aan stijgende prijzen, doet RADS Vanbuiten Festival het wel”

ANTWERPEN Na ‘sluimers­tand' Hasseltste concert­zaal Muzieko­droom: “Bij Trix kunnen we nog beroep doen op subsidies en is er lang geen sprake van een doemscena­rio”

Verontrustend bericht voor muziekliefhebbers vanuit Hasselt. De populaire concertzaal Muziekodroom (MOD) gaat in zelfverklaarde ‘sluimerstand’ nadat het eerder al subsidies verloor en na de trage opstart na de pandemie ook niet zelfbedruidend blijkt te zijn. Muziektempel Trix in Antwerpen bevestigt dat de verkoopcijfers van 2019 lang niet bereikt worden maar dat de concertzaal helemaal niet in de problemen is. “Het gaat om een volledig andere situatie, wij krijgen nog steeds zowel cultuur- als jeugdsubsidies van Vlaanderen en Antwerpen.”

30 augustus