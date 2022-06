Gratis menstruatieproducten voor studenten Karel de Grote Hogeschool

Uit cijfers van Caritas blijkt dat 5% van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar al eens wegbleef van school omdat ze geen geld had voor menstruatieproducten. 1 op 8 heeft niet genoeg geld voor tampons of maandverband en de helft van de vrouwen gebruikte al eens een dubbel gevouwen zakdoek of een dubbele onderbroek bij gebrek aan menstruatieproducten.

Daarom besloot KdG zelf menstruatieproducten aan te bieden aan haar studenten. KdG nam deze beslissing naar aanleiding van een succesvolle actie tegen menstruatiearmoede van derdejaarsstudenten Orthopedagogie. Jill Perremans, één van de studenten, vertelt: “Binnen het vak grootstedelijke uitdagingen verdiepten we ons in het thema en lanceerden daarop een inzamelactie voor menstruatieproducten bij studenten en docenten op onze campus. Het materiaal dat we verzamelden, hebben we verdeeld in bakjes aan de verschillende toiletblokken met daarop de boodschap: ‘Neem wat je nodig hebt en laat achter wat je over hebt.’”