Granaat ontploft aan Kempense villa van omstreden horecaman

Oud-TurnhoutEr is vannacht een aanslag gepleegd tegen de woning van een discotheekuitbater Douwe V. in Oud-Turnhout. Op de oprit van de villa ontplofte een handgranaat. Er is enkel materiële schade. De man was vroeger eigenaar van discotheek Versuz in Hasselt, toen gevestigd in het oude gebouw aan de Kanaalkom, en ook van de discotheek op de fuifboot Diamond Princess in Antwerpen.