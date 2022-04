Graafwerken veroorzaken stroompanne in Zurenborg

Antwerpen Stad Antwerpen opent loket om Oekraïense vluchtelin­gen snel met vacatures te matchen

In Den Bell, het administratief centrum van de stad Antwerpen, is een loket geopend waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen met vragen over tewerkstelling in Antwerpen. De stad werkt hiervoor samen met VDAB.

11 april