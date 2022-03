Gouverneur verwacht 30.000 Oekraïense vluchtelingen, De Wever zelfs 70.000 in provincie: “Volop bezig aan plan voor drie tot vijf nooddorpen”

Antwerpen Vrouwen met migratie­ach­ter­grond organise­ren modeshow voor Vrouwendag: “Een dag als Vrouwendag is nog steeds heel hard nodig”

Op dinsdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. In het kader daarvan organiseerde het Antwerpse Sterke Vrouwennetwerk verschillende gratis activiteiten tussen 8 en 12 maart, zoals debatavonden en workshops. Afsluiten deden ze vandaag met een dag vol workshops in Vrouwencentrum Alma, deelwerking van CAW Antwerpen, met een modeshow als sluitstuk. Twintig vrouwen met migratieachtergrond ontwierpen en maakten alle kleding zelf. “Zij maken discriminatie nog dubbel zo hard mee, omdat ze een andere kleur hebben, een hoofddoek dragen of een andere taal spreken.”

13 maart