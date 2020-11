Gouverneur Cathy Berx verbiedt kerstmarkten, schaatsbanen en winterdorpen tot 31 januari 2021: “Duidelijkheid creëren voor iedereen en druk op hulpdiensten en ziekenhuizen verminderen”

Antwerpen Voormalig café Clodette wordt familiebe­drijf­je: vader en twee zonen toveren horecazaak om tot café Cousteau

8 november Jarenlang was café Clodette een vaste waarde op de Paardenmarkt in Antwerpen, maar er waait nu een nieuwe wind in het gezellige hoekpand. Broers Wolfram (33), Oskar (26) en vader Koen (59) Ghesquière openden er Café Cousteau, al is dat nu enkel voor takeaway. “Zo’n prachtig buurtcafé overnemen? Die kans konden we niet laten liggen”, klinkt het bij de Ghesquières.