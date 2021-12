Gouverneur Berx over volle Sportpaleizen: “Bezoekers moeten nadenken of ze nog wel naar een event willen en organisatoren of het nog wel kan plaatsvinden”

ANTWERPEN“Ik denk dat ik in het Sportpaleis ga opereren.” Een veelzeggende tweet van handchirurg Ilse Degreef van UZ Leuven. Dat de IC-bedden in ziekenhuizen straks volledig vol liggen maar dat de Sportpaleizen van deze wereld wel gewoon kunnen vollopen — 51.000 man komend weekend — kan op weinig begrip rekenen in de zorgsector. Antwerps gouverneur Cathy Berx reageert: “Ik hoop dat mensen met dit in het achterhoofd goed nadenken of ze nog wel naar een evenement willen gaan.”

Vorig weekend trad Niels Destadsbader nog op in een vol Sportpaleis:

Er zijn in theorie — slechts — 2.000 bedden voor intensieve zorgen in ons land. Door het personeelstekort in ziekenhuizen kunnen daar in praktijk nog geen 1.800 van gevuld worden. Omdat daarvan een groot deel nodig is voor niet-covidzorg dreigen de bedden binnen de twee weken volledig vol te liggen, ondanks uitgestelde niet-dringende zorg.

Een frustratie die in de zorgsector nog eens extra gevoed wordt omdat massa-evenementen per definitie nog steeds niet verboden zijn volgens de huidige maatregelen. Gemeentebesturen gelasten op eigen houtje wel de eigen massa-events af zoals winterdorpen en kerstmarkten maar in Antwerpen bijvoorbeeld mag het Sportpaleis wel nog steeds vlotjes vollopen, hetzij enkel zittend, met Covid Safe Ticket en mondmasker, maar zonder verplicht negatief testresultaat.

Rewind Party

Zo is er veel kritiek op het driedaags evenement Rewind Party van Studio 100 in het Sportpaleis komend weekend. 51.000 fans zullen er verdeeld over drie dagen kunnen genieten van nostalgische concerten van onder andere Spring, Kabouter Plop en Gert Verhulst. Daarnaast staan ook Baba Yega, de nieuwe show van K3 en deejays Kobe Ilsen en Viktor Verhulst er op de planken.

Volledig scherm Het Sportpaleis afgelopen weekend, toen er nog staanplaatsen waren, die zijn wel verboden intussen. © Joel Hoylaerts / Photonews

Scherp dilemma

Volgens de federale maatregelen is dat nog steeds toegelaten, hoewel Antwerps gouverneur Cathy Berx zich wel erg ongerust uitlaat over massabijeenkomsten in haar provincie. “Onze provinciale crisiscel en ikzelf zijn zeer gevoelig voor deze ernstige problematiek en het scherpe dilemma”, benadrukt Berx. “Het uitstellen van zorg is een zeer ernstige en ingrijpende beslissing met zware consequenties voor wie erdoor getroffen wordt. Als de zorg zo onder druk komt, zal de angst om ernstig ziek te worden of dringende zorg nodig te hebben, ook toenemen.”

“Voor artsen en verpleegkundigen is het momenteel erg zwaar”, gaat de gouverneur verder. “Ik hoop dat mensen met deze inzichten in het achterhoofd, beslissen of ze nog naar een evenement gaan of niet. En aan organisatoren of de activiteiten, evenementen, massabijeenkomsten, en optredens in deze omstandigheden wel kunnen plaatsvinden.”

Niet alle shows in het Sportpaleis gaan door, Dimitri Vegas & Like Mike werd bijvoorbeeld uitgesteld tot volgend jaar. Provinciale verstrengingen lijken er voorlopig niet te komen in Antwerpen maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zet vanuit Vlaanderen wel druk om de cultuursector terug volledig op slot te gooien.

