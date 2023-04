Gossip Girl-ster Ed Westwick (35) gespot in Antwerps restaurant: “Extraatje voor onze trouwe klanten”

Wist je dat ... we de Groen­plaats te 'danken' hebben aan Antwerpen 93? “Het plein moest bezoekers imponeren, maar dat draaide even anders uit”

Of we de Groenplaats te danken of eerder te wijten hebben aan Antwerpen 93, laten we in het midden. Wist je dat de Groenplaats begin jaren ‘90 werd heraangelegd, maar dat de architect zelf niet zo blij is met het eindresultaat?