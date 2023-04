Gossip Girl-ster Ed Westwick (35) gespot in Antwerpen

Holocaust-overlever Simon Gronowski (91) geeft jazzcon­cert in AMUZ

Jazzpianist Simon Gronowski (91) treedt op donderdag 13 april om 20 uur met zijn vierkoppige band op in de Antwerpse concertzaal AMUZ. De Brusselse advocaat is een bekend Holocaust-overlever. Als jongen van elf kon hij uit de trein springen die Joodse gedeporteerden naar de gaskamers in Auschwitz voerde. Het concert is een initiatief van de 8 meicoalitie.