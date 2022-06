Gokverslaafde directeur die geld stal van bewoners woonzorgcentrum krijgt 8 maanden cel

De beklaagde was sinds mei 2019 werkzaam in het woonzorgcentrum. Op 6 oktober 2020 ontving de regionale directie een klacht van de familie van een bewoner, omdat Jelle L. 10.000 euro van hem had willen lenen. De beklaagde werd met de klacht geconfronteerd en bekende dat hij geld had gevraagd, waarna hij ontslagen werd. Er kwamen nog meer feiten aan het licht en het woonzorgcentrum en Orpea Belgium - de groep waartoe Park Lane behoort - besloten om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen.