GO! Scholengroep breidt uit voor Oekraïense OKAN-leerlingen

AntwerpenDit schooljaar was er voor OKAN-leerlingen geen capaciteit meer in de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen. Om de wachtlijst en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op te vangen, zal de capaciteitsuitbreiding nu versneld worden zodat het recht op onderwijs kan worden gegarandeerd.

Een basisschool van het GO!, lange tijd gehuisvest in modulaire units aan de August Van de Wielelei in Deurne, verhuisde in januari naar een nieuw gebouw. De lege units zullen nu een nieuwe plek krijgen op de GO! campus in Deurne en zo snel mogelijk in gereedheid worden gebracht zodat er extra onthaalklassen of tijdelijk onderwijs kan worden georganiseerd.

“Wat er nu in Oekraïne gebeurt, heeft onze capaciteitsuitbreiding urgent gemaakt. Hoeveel kinderen en jongeren uit Oekraïne zich zullen aanmelden in onze GO! scholen is op dit moment nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat zij tijdens hun verblijf recht hebben op onderwijs en dat wij ons hiervoor willen engageren. We zullen ons de volgende weken dan ook goed moeten voorbereiden,“ vertelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen.

Oproep voor extra personeel

De beschikbare ruimte is voor de scholengroep niet de enige uitdaging in dit verhaal. In tijden van lerarentekort zal het niet gemakkelijk worden om voor de organisatie van dit extra aanbod personeel te vinden.

“De leerkrachten en medewerkers in onze scholen leverden de voorbije periode al zware inspanningen. Zij krabbelen stilaan recht na corona en alweer dient een nieuwe crisis zich aan. Het opvangen van de kinderen uit Oekraïne zal veel van onze schoolteams vergen, zowel logistiek als emotioneel. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen om onze teams te komen versterken: lesgevers, ondersteuners, vrijwilligers,... Iedereen die bereid is om voor onze kinderen en onze cursisten in het volwassenenonderwijs het verschil te maken en mee de schouders wil zetten onder onze maatschappelijke opdracht, is welkom in onze scholengroep,“ aldus Van Ast.

De scholengroep hoopt onmiddellijk na de paasvakantie te kunnen starten met het lesprogramma. Spontaan solliciteren kan via vacatures@go-antwerpen.be.