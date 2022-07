Gloednieuwe politieboot grijpt in bij vervuiling in Kattendijkdok en overlast door cruiseschip

Antwerpen/Brasschaat/Boom Duik mee in de Antwerpse openlucht­zwem­ba­den uit (lang) vervlogen tijden

De bloedhete temperaturen maken dezer dagen een plons in een kanaal of plas bijzonder verleidelijk, al is dat meestal afgeraden en zelfs verboden. Gelukkig kan je in het Antwerpse nog terecht in de ecologische zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne of het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Al beleefden de openluchtbaden vooral in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw hun hoogdagen in en rond Antwerpen. Duik mee terug in de tijd.

6:07