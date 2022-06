Glazenwasser die vier moorden bekende, doorverwezen naar assisen

Stephaan Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn (30). Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. Du Lion, die glazenwasser van beroep is, kon aan de moord op Mazijn gelinkt worden via zijn DNA. Dat werd na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal opgenomen in de databank van veroordeelden.