Gigantische stelling voor Museum voor Schone Kunsten weggehaald: grote heropening nadert met rasse schreden

Antwerpen Antwerpse voetbal­club voor meisjes en vrouwen wil naar de Belgische top: “Imke Courtois gaat onze strategie mee uitbouwen”

Steeds meer meisjes voetballen. Alleen zijn er in Antwerpen te weinig clubs waar ze hun talent kunnen ontplooien. Antwerp Diamonds FC brengt daar verandering in. Mét gezonde sportieve ambitie én maatschappelijk engagement. “We willen een referentieclub voor de vrouwensport in België worden”, zeggen Sofie Gierts en Sven Van den Abbeele.

4 mei