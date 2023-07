Giftige blauwalgen op Linkeroever: nieuwe hondenzwemvijvers afgesloten

Wat gebeurt er met een kind dat alleen achter­blijft na een dodelijk familiedra­ma? “We zoeken altijd de weg van de minst ingrijpen­de hulp”

Het familiedrama waarbij de 44-jarige Hengchun J. vorige week zijn gezin om het leven bracht boven hun restaurant aan de Oude Markt in Leuven zit nog vers in ieders geheugen. Vooral omdat er een overlevende was: een piepjonge baby. Het kindje zal nu waarschijnlijk herenigd worden met de familie van zijn overleden moeder in Shanghai. Maar wat als zo’n kind geen familie meer heeft en moederziel alleen achterblijft? “We bieden voor alles hulp: van zindelijkheidstraining tot zware gedragsproblematiek.”