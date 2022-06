Gezonde bistro Murni heeft nieuwe vestiging op Graanmarkt

Antwerpen/Deurne Rivieren­hof bant sigaret: “We gaan voor een rookvrije generatie”

Of je het nu fijn vindt of niet, voortaan moet je in het Rivierenhof rekening houden met heel wat rookvrije zones. Affiches en borden maken dat meer dan duidelijk. Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA) ondertekende dinsdag op Wereld Anti-Tabaksdag een charter met de sportclubs en andere concessiehouders in het domein.

31 mei