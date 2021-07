Gezin uit Ekeren zit vast in hotel in Ardennen door noodweer: “De straten zijn kolkende rivieren”

AntwerpenBarbara Mattheyssen (38) en Robby Embrechts (46) uit Ekeren zitten met hun kinderen vast in een hotel in Theux. Door de noodweer zou een stuwdam in de buurt zijn gebroken. Het water stroomt er tot twee meter hoog door de straten. “We hebben nog snel voedsel uit de keuken gehaald en zijn naar een verdieping hoger gevlucht. De auto’s drijven door de straten en we zitten zonder elektriciteit.”

Barbara en Robby kwamen gisteren aan in hun hotel in het centrum van Theux, vlakbij Spa. Na een nacht met hevige regenbuien, zagen ze deze ochtend het water uit de riolering komen. “Ik wilde onze auto nog snel naar een veilige plaats rijden, maar het was te laat. Het water stond toen al hoog. Ondertussen hebben we de auto 300 meter zien wegdrijven. Niet alleen die van ons, maar ook nog een tiental andere”, vertelt Robby.

Niet alleen de straten maar ook de woningen in Theux staan sinds deze ochtend onder water. “We zagen een hoekhuis waarvan de ramen door de waterdruk zijn gebarsten. Het zou mij niet verbazen moest dat gebouw nog instorten”, vertelt Robby. Toen Robby en Barbara merkten hoe ernstig de situatie was, hebben ze zich naar een verdieping hoger verplaatst. “Ik heb nog snel voedsel uit de keuken gehaald. Nadien heb ik net op tijd de sleutels van de receptie gepakt, want daar kunnen we niet meer binnen door het water. We zitten al de hele dag op de eerste verdieping en verhuizen nu naar de tweede verdieping omdat het water blijft stijgen”, vertelt Barbara.

Kolkende rivieren

Volgens Robby zou de zware overstroming veroorzaakt zijn door een gebroken stuwdam in de buurt. Omdat Theux in een dal ligt, loopt het water door het dorp. “Ik heb dat verhaal gehoord maar weet niet of het klopt. We krijgen maar heel weinig informatie. Het hotel is leeg behalve wij en twee andere gasten. De straat op gaan is geen optie en het noodnummer is overbelast”, zegt hij. “Op dit moment denk ik dat het water tot twee meter hoog staat, het zijn kolkende rivieren. Ik zag daarstraks een legervoertuig rijden, maar ze draaiden terug om omdat het te gevaarlijk was.”

Voor het gezin zit er niets anders op dan te wachten. “We zitten hier al een hele dag zonder elektriciteit. Het is de hele tijd blijven doorregenen dus het water komt steeds hoger. Blijkbaar is het niet mogelijk om ons te evacueren. We hopen dat het snel voorbij is en we naar huis kunnen. Ook voor onze kinderen is het een beangstigende situatie.”

