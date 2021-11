Gezin geweigerd, enkel nog privé-evenementen en een café-uitbater zonder smartphone. Zo verliep de invoering van de coronapas in de Vlaamse horeca

Izegem Van de luchtvaart­sec­tor naar een kof­fie-imperium: Bart trekt met IzyCoffee naar de Meir in Antwerpen en Langemunt in Gent

Ooit was hij medewerker van Lufthansa, nu runt hij een imperium van koffiebars. Bart Buyse begon drie jaar geleden koffie te verkopen in een vintage Citroëntruck, vandaag telt zijn keten IzyCoffee acht vestigingen en nog voor de kerstvakantie komen daar twee koffiebars op toplocaties bij: de Meir in Antwerpen en de Langemunt in Gent. En ook voor volgend jaar heeft Buyse al verschillende plannen.

29 oktober