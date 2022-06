“Gewoon pakken die kerel, en klaar.” 8 leden van motorclub No Surrender veroordeeld voor verijdelde ‘strafexpeditie’

Antwerpen Natuurpunt trekt naar Raad voor Vergun­nings­be­twis­tin­gen tegen bouw van Maritieme Campus: “Wij geven de strijd niet op”

Natuurpunt trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van de Maritieme Campus op de voormalige BP-site in Hoboken. De Antwerpse rederij CMB kreeg in mei dit jaar een vergunning voor de bouw van de Maritieme Campus, nadat de stad en de provincie het licht op groen zetten. Natuurpunt laat het er niet bij en blijft verder strijden tegen het project in natuurgebied de Hobokense Polder.

30 juni