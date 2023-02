Gewezen Pride-voorzitter Bart Abeel is ‘meest LGBTQ+-vriendelijke mediapersoonlijkheid’ van het jaar

Vijftien jaar lang bracht Bracht Abeel de Belgische LGBTQ+-gemeenschap op een bijzonder positieve manier in de nationale en internationale media als voorzitter van Antwerp Pride. Abeel volgt daarmee onder andere de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, meidengroep K3, journaliste Bo Van Spilbeeck, Belgisch minister en vicepremier Petra De Sutter en ex-wielrenner Justin Laevens op.

Lees ook Antwerp Pride 2023 krijgt thema ‘Braveolution’

“Dit had ik echt niet verwacht,” zegt Bart Abeel verrast. “De lijst van genomineerden was zeer indrukwekkend, dit is een enorm compliment voor Antwerp Pride.” Bart nam het op tegen premier Alexander De Croo, YouTuber Jonatan Medart, de nationale basketploeg Belgian Cats, spoken word artiest Michiko Lii en Blind Getrouwdkoppel Brecht De Geyter en Dziubi Steenbergen.

Nauw betrokken

Ondanks Abeel het voorzitterschap eind oktober naliet aan Geert van Praet blijft hij nog nauw betrokken bij de organisatie. “Door een stap opzij te zetten als Antwerp Pride-voorzitter kan ik na vijftien jaar weer tijd vrijmaken voor vrienden en mezelf toeleggen op kleinere LGBTQ+-projecten zoals ‘Beyond Classic’. Dat is een evenement binnen het kader van ‘Darklands Antwerp’, een van ‘s werelds grootste fetisjfestivals. Tijdens ‘Beyond Classic’ treden professionele en internationale klassiek geschoolde muzikanten op in fetisjoutfits.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bart Abeel heeft vijftien jaar lang aan het roer gestaan van Antwerp Pride. © BELGA

De OUT Media Award werd in 2014 in verschillende landen in het leven geroepen door de Europese tv-zender OUTtv om mediapersoonlijkheden en influencers aan te sporen een actieve rol te spelen in het ondersteunen van LGBTQ+-personen die nog te eenzijdig of ondervertegenwoordigd worden in de mainstream media.

Anti-woke en rechts

“2022 was een erg bewogen jaar voor LGBTQ+-personen,” zegt OUTtv-ambassadrice Jens Geerts. “Denk aan de discussie rond het WK voetbal in Qatar, maar ook de aanslagen op LGBTQ+-individuen in de Verenigde Staten, Noorwegen en Slowakije. Haatcampagnes blijven zich vorderen in landen als Hongarije, Rusland en Polen.”

“Dat laat ook haar sporen na in een gepolariseerd België waarin vooral de Vlaamse kiezer steeds meer anti-woke en rechtser wordt. De zichtbaarheid van niet-cisgender-heteropersonen is daarom nog steeds uitermate belangrijk. Bart Abeel en alle genomineerden van de award dragen daar in positieve zin aan bij.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.