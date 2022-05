Gewezen politicus (N-VA) in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor aanranding vriendin

Antwerpen/SchildeMats G. (27), gewezen gemeenteraadslid in Schilde is in beroep veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijke celstraf voor de aanranding van een vriendin. Mats G. hoeft niet naar de cel als hij zich laat behandelen voor zijn drank- en cocaïneverslaving. In eerste aanleg had hij nog 3 jaar effectieve celstraf gekregen.

De rechtbank in eerste aanleg had Mats G. nog een effectieve celstraf van 3 jaar opgelegd en voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij werd toen schuldig bevonden aan de verkrachting van twee vriendinnen.

Het hof van beroep kwam vandaag tot een mildere beslissing. Volgens de rechters is niet bewezen dat Mats G. bij hem thuis in Schilde in januari 2019 een vriendin zou hebben verkracht. Volgens de jongedame had zij zijn avances afgewezen maar had Mats G. toch doorgezet en had seks met haar gehad. Beiden waren toen onder invloed van alcohol en cocaïne. Een vriend die toen logeerde bij Mats G., werd als getuige opgeroepen. Hij bevestigde dat hij was gaan slapen omdat de vriendin en Mats G. al aan het kussen waren. “Ik zal jullie dan maar laten doen”, had hij gezegd.

“Likte aan haar borst”

Het tweede feit acht het hof van beroep wél bewezen. Mats G. had in de zomer van 2019 een mobilhome gehuurd om met enkele vrienden aar Kamping Kitsch Klub te gaan. Vooraf was afgesproken dat een vriendin samen in bed met Mats G. zou slapen. Maar enkel om te slapen en niets meer. Zij lagen amper in bed of Mats G. betastte haar over haar hele lichaam. De vriendin besloot op de grond te slapen tot Mats G. haar terugriep. Hij zou ophouden. ‘s Morgens werd de jongedame echter wakker toen Mats G. met zijn tong aan haar borsten aan het likken was en met zijn hand in haar broekje zat.

De verdediging probeerde het hof te overtuigen dat Mats G. enkel avances had gemaakt maar onmiddellijk was gestopt toen de vriendin hem vroeg daarmee te stoppen. Dat was weinig geloofwaardig want de politie vond chatberichten tussen het slachtoffer en Mats G. waarin die laatste toegeeft dat hij te ver was gegaan. Hij weet dat aan zijn dronkenschap die nacht.

Een vriend die eveneens in de mobilhome sliep, chatte een dag later naar Mats G.: “‘Gij gaat den bak in belanden als ge niet dringend iets doen en het zou nog terecht zijn ook’. Mats G. antwoordt daarop: “Ik moet gewoon 100% stoppen met drank en de rest en dat nimeer aanraken. Want als ik nuchter ben ben ik een heel ander persoon dan wanneer ik helemaal weg ben.”

Burgemeester Bauwens

Van een politiek complot of van een overijverige politiespeurder was er evenmin sprake oordeelde het hof dat verschillende getuigen ter zitting opriep. De verdediging wou ook burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) van Schilde laten getuigen maar dat vond het hof niet nodig. Mats G. maakte in 2019 aanspraak op een schepenambt in het gemeentebestuur van Schilde. Hij was op dat moment ook jongerenvoorzitter van N-VA Voorkempen. Mats G. besloot in oktober 2019 echter ontslag te nemen, zogezegd omdat hij de politiek niet langer met zijn beroep kon combineren.

De politieke ambities kan Mats G. voorlopig wel vergeten. Het hof zet hem voor vijf jaar uit zijn burgerrechten. Hij wordt veroordeeld tot 3 jaar celstraf maar hoeft die niet uit te zitten als hij zich aan een reeks voorwaarden houdt. De belangrijkste is een behandeling voor zijn alcohol- en drugsproblematiek en het daarmee verbonden seksueel grensoverschrijdend wangedrag. Hij moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding van 3.500 euro.