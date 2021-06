Gewezen Ketnet-wrapper Melvin Klooster veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel

AntwerpenVoormalig Ketnet-wrapper Melvin Klooster (39) is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel. Dat besloot de Antwerpse correctionele rechtbank dinsdagmorgen na 6 maanden en verschillende zittingsdagen. Daarmee acht de rechtbank het bewezen dat hij wielrenner Iljo Keisse in oktober 2017 te lijf was gegaan met een glazen fles. Ook zal Klooster Keisse ruim 36.000 euro schadevergoeding moeten betalen.

Bovenop de gevangenisstraf komt nog een boete van 1.600 euro. De feiten waarvoor Klooster veroordeeld werd, waren dan ook niet min. In de nacht van 10 op 11 oktober 2017 was Iljo Keisse op stap in de Antwerpse discotheek Roxy met zijn toenmalige ploegmaats van Deceuninck-Quick-Step. Daar liepen ze Melvin Klooster tegen het lijf, die volgens hen al wat alcohol zou hebben genuttigd. Ook gedroeg Klooster, die in vrouwelijk gezelschap verkeerde, zich volgens de groep redelijk agressief tegenover een Afghaanse man die te veel in de richting van de dames zou hebben gekeken.

Dat conflict ontaardde later op de avond, buiten aan de ingang, in een vechtpartij tussen de Afghaanse man, Klooster en nog een kompaan van de gewezen Ketnet-wrapper. Net op dat moment kwam de groep van Iljo Keisse buiten om te vertrekken. Aangezien de Afghaanse man erg leek op een van hun ploegmaten, Fernando Gaviria, dachten de heren dat hun kameraad de klappen aan het incasseren was.

Keisse besloot tussenbeide te komen, maar plotseling ging het licht bij hem uit. Melvin Klooster had hem kennelijk een klap op het achterhoofd verkocht met een glazen fles, hoewel hij dat gedurende de zittingen altijd heeft ontkend. Keisse werd wakker met zijn hand in de glasscherven en liep daardoor stevige verwondingen op. Gedurende 4 maanden was hij out en kon hij niet fietsen. Daarom vroeg de burgerlijke partij ook zo’n 90.000 euro aan schadevergoedingen.

Zoveel heeft Keisse niet gekregen, maar het uiteindelijke bedrag dat Klooster hem zal moeten vergoeden bedraagt 36.384 euro. Daarenboven krijgt Klooster 2 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel.