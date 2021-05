Gewapende overval in stadspark van Antwerpen: politie arresteert daders

Antwerpen “Er moet een schuldige aangeduid worden. De publieke druk is te groot”: advocaat beklaagde explosie Paarden­markt minimali­seert verantwoor­de­lijk­heid cliënt

12 mei Na een uitvoerig requisitoir van het OM op 5 mei was het vandaag de beurt aan de advocaat van Hamdi C. Meester Cielen benadrukte dat de hoofdhuurder van Paardenmarkt nummer 101, dat op 15 januari 2018 de lucht in ging door een gasexplosie, absoluut niet de volledige verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Bij de andere advocaten zat dat niet lekker. “Ik vraag me nog altijd af waarom Hamdi mij toen niet heeft ingelicht over dat gaslek.”