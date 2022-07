Gevel in Borsbeek onder vuur genomen; opnieuw wordt link gelegd naar familie kickbokser

Antwerpen/BorsbeekAfgelopen nacht rond 4u30 is een gevel beschoten op de Frans Beirenslaan in Borsbeek. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er zouden vier schoten zijn gelost.

Volgens buurtbewoners was iedereen op slag wakker toen rond 4u30 een salvo schoten werd gelost. “Ik slaap achteraan de woning en was meteen klaarwakker. Ik ben nog naar buiten gelopen maar de straat was leeg. Ik heb geen auto of iets anders verdacht gezien. Ook andere bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. De familie van het getroffen huis waren erg geschrokken”, vertelt iemand uit de buurt.

Een Turkse familie die in de geviseerde woning woont, zegt niet te begrijpen waarom zij doelwit is van een aanslag. Ook de andere buurtbewoners snappen niet waarom deze woning is uitgekozen.

Weer vergissing?

“Wat we wel horen is dat hier vlakbij op de Frans Beirenslaan een woning eigendom is of is geweest van de familie Ben Saddik. Als dat zo is, zou dat betekenen dat de aanslagplegers zich nog maar eens vergist hebben”, zeggen buren.

De afgelopen weken is er weer volop activiteit in het drugsmilieu. Vooral in Borgerhout in de Zegepraalstraat en in de De Winterstraat werden verschillende aanslagen gepleegd, waarbij onder meer de woning van kickbokser Jamal Ben Saddik werd getroffen. Niet zozeer hijzelf maar wel zijn broer Saïd, bijgenaamd Urbanis, zou binnen het drugsmilieu geviseerd worden. Hij is de jongste tijd al herhaaldelijk in drugsonderzoeken opgedoken.

Volledig scherm Tijdens de nacht van maandag op dinsdag werd er een gevel op de Frans Beirenslaan in Borsbeek beschoten. © PLA

