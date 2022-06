Gevangenisdirectie over autistische jongeman in isoleercel: “Hebben voorlopig geen betere oplossing”

Antwerpen Opnieuw vakbondsac­tie bij De Lijn: waar in Antwerpen ondervindt u hinder?

Vandaag, op maandag 20 juni, organiseert de gemeenschappelijk vakbondsfront opnieuw een vakbondsactie. Ook het personeel van De Lijn neemt hier aan deel. De staking is een gevolg van sociale ontevredenheid van de werknemers over loonnormwet. In heel Vlaanderen zal 60 procent van de bussen en 40 procent van de trams van De Lijn rijden. Maar hoe zit het in Antwerpen?

8:13