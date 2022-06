Gevangenisbewaker die gedetineerden hasj bezorgde krijgt twee jaar cel: “Hij gaf hen een rol toiletpapier, terwijl ze er nog 8 hadden liggen.”

Giovanni N. (57) werkte in april 2020, toen de feiten plaatsvonden, als gevangenisbewaker in de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat. Op 30 april trad hij echter buiten de bevoegdheden van zijn ambt en bezorgde hij twee gedetineerden een pakketje hasj van 44 gram in hun cel. Opvallend: één van de twee gedetineerden was Dimitri Gorris, die in juli 2018 zijn ‘liefdesrivaal’ Bart Teichmann om het leven bracht en daarvoor veroordeeld werd tot 20 jaar cel.