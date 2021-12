Gevangenis overvol door operatie Sky: cipiers willen staken op kerstavond

“Vandaag is het alleen maar erger geworden. We zitten nu aan 760 verdachten. Als er niemand was overgeplaatst of met elektronisch toezicht was vrijgelaten, zouden wij ruim de kaap van 800 gedetineerden hebben overschreden”, aldus vakbondsafgevaardigde Mario Heylen. “Het personeelsbestand daarentegen is verder gedaald door uitvallen met corona of simpelweg door mensen die er de brui aan geven en elders aan de slag gaan.”