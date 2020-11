Gevangenen onder indruk van ‘mural’ van Matthias Schoenaerts: “Je hebt je lot in eigen handen”

Antwerpen Dienstver­le­ning aan loketten in Antwerpen wordt gewijzigd

10 november Vanaf 12 november wijzigt de dienstverlening aan de loketten in Antwerpen. De loketmedewerkers zullen werken in vaste teams die elkaar afwisselen in front-office en back-office. Op die manier kan de dienstverlening ook in coronatijden maximaal gebeuren. Daarnaast voert de stad nog enkele aanpassingen in.