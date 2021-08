Geseinde dealer vraagt politieman in burger of hij cocaïne wil kopen

BORGERHOUT De Roma opent terug in volle glorie én met nieuw podium: “Met meer goesting dan ooit”

11:51 Na een voorproefje met de cultuurstart op halve kracht in juni, en de daaropvolgende zomerstop, zal concertzaal De Roma vanaf volgende week pas terug in vol ornaat de deuren openwerpen, op volle capaciteit, zonder mondmaskers en zonder afstandsregels. Bovendien krijgt de volksschouwburg een nieuw podium in haar restaurant.