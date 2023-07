Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Antwerpen vandaag

Luc Van der Kelen moet aan de pijnstil­lers na lumbago: “Ik begrijp nu wat de wielren­ners doorstaan”

In heel mijn leven heb ik nooit zo’n pijn moeten doorstaan als van de lumbago, die mij zes weken geleden heeft getroffen na het schilderen van mijn living. Lage rugpijn of een geblokkeerde rug heet dat in de volksmond en het heeft mijn leven de jongste maanden miserabel gemaakt. Daar bleef het overigens niet bij. Uit een latere CT-scan bleek dat ik bovendien mijn staartbeen had gebroken. Dubbele pech.